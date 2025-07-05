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Oruç Reis Filyos’a demir attı

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#Oruç Reis#Filyos Limanı#Sismik Araştırma Gemisi
Oruç Reis Filyos’a demir attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 07:00

SOMALİ’de yaptığı görevi tamamlayıp yurda dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, bakım ve onarım için Zonguldak’ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Filyos Limanı’na ulaştı.

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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 4 Ekim 2024’te Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki TPAO Filyos Limanı’ndan ilk kıtalararası görevini yapmak üzere Somali’ye uğurlanmıştı. Somali açık denizinde 3 ayrı blokta 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, 15 Haziran’da Mogadişu Limanı’ndan ayrılarak Filyos Limanı’na doğru yola çıktı. Dün sabah da tam 273 gün önce uğurlandığı Filyos Limanı’na geri döndü. Burada bakım ve onarıma alınacak Oruç Reis Gemisi, yeni görevlerine hazır hale getirilecek.

2017’de yerli ve milli imkânlarla inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynak aramasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yerkabuğu araştırmalarında kullanılabilecek özelliklerle donatıldı. 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip olan gemi, deniz altında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında 2 ve 3 boyutlu sismik araştırma faaliyetlerini de yapabiliyor.

 

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#Oruç Reis#Filyos Limanı#Sismik Araştırma Gemisi

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