‘Oruç Reis burası Gediz müjdenizi bekliyoruz’

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de tansiyonun yükseldiği bir ortamda çalışmalarını aralıksız sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile kendisine koruma kalkanı sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarından TCG Gediz Firkateyni arasındaki karşılıklı telsiz konuşmalarını yayınladı. Bakanlığın internet sitesinden paylaştığı özel videoda helikopterden çekilen görüntülerle Oruç Reis’in sahadaki pozisyonu ve bulunduğu alan gösteriliyor. Video refakat görevindeki TCG Gediz firkateyninden yapılan anonsla başlıyor.

83 MİLYONUN DUASI SİZİNLE

TCG Gediz’in ikinci komutanı telsizden, “Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan’da deniz hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücü ve 83 milyonun duası sizinle” anonsunu yapıyor. Oruç Reis’ten yapılan cevap anonsunda, “Kahraman donanmamızın bizim için burada olduğunu bilmek, bizlere güvenli çalışma imkanı veriyor. Bizler burada ülkemizin deniz yetki alanları içinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz. Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak, alaka ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” karşılığı veriliyor. Video, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve ona refakat ve koruma görevi yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının fotoğraflarıyla sona eriyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: KABADAYILIĞA İZİN YOK

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı paylaşımla, isim vermeden bölgede maksimalist taleplerde bulunan Yunanistan ile başta Fransa olmak üzere Atina yönetimini destekleyen ülkelere mesaj verdi. Paylaşımda, “Güçlü, kararlı ve muktedir. Deniz Kuvvetlerimize ait firkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek” vurgusu yapıldı.









KIBRIS'TA AKDENİZ FIRTINASI

Türkiye ve KKTC’nin dün Kıbrıs’ta başlattığı ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası” tatbikatında kara, hava ve deniz unsurlarının en seçkin birlikleri gövde gösterisi yaptı. Tatbikatın başlamasından sonra Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde tatbikattan görseller yayımladı. Bu görsellerde M-60 tankları, Fırtına obüsleri, Korkut hava toplarının atışları görülürken, “Bordo Bereliler” olarak bilinen Özel Kuvvetler ile komandoların karadaki faaliyetleri, paraşütçü birliklerinin indirmeleri de öne çıktı. Havada F-16 savaş uçakları ile Cougar helikopterleri, Deniz Kuvvetleri unsurlarına refakat ederken, silahlı insansız hava araçları da (SİHA) tatbikatta yer aldı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin müşterek tatbikatında yerli ve milli olarak geliştirilen silah sistemleri ve mühimmatlar kullanıldı.