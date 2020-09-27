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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.09.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı

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Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı
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ORUÇ Reis sismik araştırma gemisi, bakım ve ikmal için geldiği Antalya Limanı'ndan ayrılarak Antalya açıklarına demirledi.

Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis gemisi, geçtiğimiz günlerde ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirledi. Dün Türkiye'nin 29 Eylül'de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi. Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik tarama yapan Oruç Reis'in faaliyetine devam etmek için görev beklediği öğrenildi.

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