'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda bakıma alındı

Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Antalya Limanı'na demirledi. 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan gemi, her ay düzenli olarak yapılan bakımları ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Burada geminin bakıma alındığı görülürken, güverte kısmında ise mürettebatının birtakım çalışmalar yürüttükleri dikkati çekti. Antalya Limanı tel örgüleri dışından görünen gemi, liman içindeki çalışanlardan da büyük ilgi gördü.



Geminin bakım ve ikmallerini tamamlamasının ardından yeniden bir Navtex yayınlayarak Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.