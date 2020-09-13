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Gündem
Süleyman EKİN- Adem AKALAN/DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

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Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
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DOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.

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