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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 12:09,Son Güncelleme:

Oruç Reis, açığa demirledi

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Oruç Reis, açığa demirledi
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ANTALYA açıklarında, iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis gemisi, önceki gece demir attığı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'ndan çıkarak, açık denize demirledi.

Doğu Akdeniz'de, sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıktı. Oruç Reis gemisi, Doğa Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev beklemeyi sürdürüyor.

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