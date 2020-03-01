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Haber Giriş: 01.03.2020 - 18:30,Son Güncelleme:/

Oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

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Oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
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Rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayı bu yılda güzelliklerle eda edilecek. 2020 Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Peki, oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Vatandaşlar bu yıllın ilk ilk orucunun hangi akşam tutulacağını merak ediyor. Dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan ayının başlayacağı zamanı araştırıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

İLK ORUÇ O TARİHTE

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan’ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazan ayının ardından 24 Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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