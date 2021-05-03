Oruç ne zaman bitecek? Ramazan ayının son gün tarihi

Ramazan ayının son on gününe girmiş bulunmaktayız. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Ramazan ayını uğurlamasına sayılı zaman kaldı. Orucun ne zaman biteceğini merak edenler, şimdiden Ramazan ayının son gün tarihini araştırmaya başladı. Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. günü 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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