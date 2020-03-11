Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan'da oruç tutarak ibadet etmek isteyen milyonlarca Müslüman, bu yıl ilk orucun ne zaman olduğunu araştırmaya devam ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü ilk oruç ibadeti ile resmen başlamış olacak. 23 Mayıs tarihinde son orucun açılmasıyla sona erecek olan Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ile devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan Bayramı, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü ile idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 24 Mayıs Pazar günü olacak. 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde bayramın ikinci ve üçüncü gününü idrak edecek olan vatandaşlar, sonraki gün mesailerine devam edecek.

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN AYI NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”