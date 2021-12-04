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Oruç ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı tarihi

#Oruca Nasıl Kalkılacak#İlk Oruç Ne Zaman#Oruç Ne Zaman
Oruç ne zaman başlıyor 2022 Ramazan ayı tarihi

Oruç ne zaman sorusu, Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman'ın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, tarih detayını araştırıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Ramazan ayının ilk günü ne zaman sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacak? İşte, Diyanet'ten alınan imsakiye bilgilerine göre ilk oruç için sahur vakti bilgileri

İLK ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK? 

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. 

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

 

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RAMAZAN'DA SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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