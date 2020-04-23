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Gülseli KENARLI / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 20:29,Son Güncelleme:

Oruç Baba Türbesi ziyarete kapatıldı

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Oruç Baba Türbesi ziyarete kapatıldı
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İstanbul Topkapı’da bulunan Oruç Baba Türbesi koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ziyaretçi akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi’nin ziyarete kapatıldığını duyurdu. Bu yıl Ramazan’ın ilk günün 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesine rağmen belediyesin tedbir amaçlı bu kararı aldığı öğrenildi.

Fatih Belediyesi ziyarete kapatmayı Twitter hesabından da şu cümlelerle duyurdu:
''Her yıl Ramazan ayının ilk günü binlerce misafiri ağırlayan Oruç Baba Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır.''

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