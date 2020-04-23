Oruç Baba Türbesi ziyarete kapatıldı

Fatih Belediyesi, her yıl Ramazan ayının ilk günü ziyaretçi akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi’nin ziyarete kapatıldığını duyurdu. Bu yıl Ramazan’ın ilk günün 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesine rağmen belediyesin tedbir amaçlı bu kararı aldığı öğrenildi.

Fatih Belediyesi ziyarete kapatmayı Twitter hesabından da şu cümlelerle duyurdu:

''Her yıl Ramazan ayının ilk günü binlerce misafiri ağırlayan Oruç Baba Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır.''