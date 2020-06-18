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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 16:52,Son Güncelleme:

'Örtü' ile yapılan aramada 258 kök kenevir ele geçirildi

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'Örtü' ile yapılan aramada 258 kök kenevir ele geçirildi
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OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Amanoslar bölgesindeki ormanlık alanda narkotik köpeği 'Örtü' ile yapılan aramada, 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede Y.Ç. ve S.A.'nın Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alanlarda ve adreslerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Bunun üzerine şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentileri ile ormanlık alanda hassas burunlu narkotik köpek 'Örtü' ile arama yaptı. Yapılan çalışma sonrası 258 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, sökülerek toplanan uyuşturucu kenevir bitkilerine imha edilmek üzere el konuldu. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

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