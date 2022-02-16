Ortopedi doktorlarının parmak kıran kavgasında istenen ceza belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Son dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı 3600 ek göstergede önemli gelişmeSon dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı! 3600 ek göstergede önemli gelişme#Vedat Bilgin
Bakanlık duyurdu İşte 10 soruda altın tasarruf sistemiBakanlık duyurdu! İşte 10 soruda altın tasarruf sistemi#Altın
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Rusya video paylaştı Sınırdaki sıcak gelişme böyle görüntülendi...Rusya video paylaştı! Sınırdaki sıcak gelişme böyle görüntülendi...#ABD
Aşının bir faydası daha ortaya çıktıAşının bir faydası daha ortaya çıktı!#Uzun Kovid
İçişleri Bakanı Soyludan önemli açıklamalarİçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar#İçişleri Bakanı
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miamide şaşırtan teklif‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miami'de şaşırtan teklif!#Arda Turan
HABERLERGündem Haberleri

Ortopedi doktorlarının parmak kıran kavgasında istenen ceza belli oldu

#Bursa#Çekirge Devlet Hastanesi#Dr. Cengiz Çelik
Ortopedi doktorlarının parmak kıran kavgasında istenen ceza belli oldu

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde görevli Dr. Cengiz Çelik'in (50) parmağı, Dr. Mehmet Doğan (47) ile aralarında çıkan kavgada kırıldı. Meslektaşlarının araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırılırken Çelik, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doğan hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Mehmet Doğan'ın meslektaşı olan Cengiz Çelik'i 'Seni dövdürtürüm, seni bu hastaneden sürdürürüm' diyerek hakaret, küfür ve tehdit ettiğine yer verildi.

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde görevli Dr. Mehmet Doğan ve meslektaşı Cengiz Çelik arasında doktor odasında para meselesinden tartışma çıktı. Dr. Çelik, iddiaya göre borç verdiği 1470 doları geri isterken, Dr. Doğan ise hiç para almadığını öne sürdü. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Çelik'in sağ el işaret parmağı kırıldı. Diğer doktorların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. İhbarla gelen polis ekipleri, 2 doktoru da ifadeleri alınmak üzere Çekirge Polis Merkezi'ne götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan doktorlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

‘ODANIN KAPISINI KİLİTLEDİ, BOĞAZIMA SARILDI’

Savcılık soruşturması kapsamında ifadeleri alınan doktorlardan Cengiz Çelik, hastanenin doktor soyunma odasında yaşanan kavga ile ilgili daha önce sorun yaşadığı meslektaşı Mehmet Doğan’ın üzerine yürüyerek küfür ve hakaret edip, tehditte bulunduğunu söyledi. Kendisiyle tartışmak istemediği için odayı terk etmek istediğini ancak odanın kapısının Doğan tarafından kilitlendiğini iddia eden Çelik, “Mehmet Doğan arkamdan gelerek kapının kolunu tuttu, elime ve boğazıma saldırdı. Ben ona vurmadım. Sadece canımı acıttığı için uzaklaşması için itekledim daha sonra araya giren diğer doktor arkadaşlarımız bizi ayırdı" dedi

Haberin Devamı

'TEHDİ ETMEYE BAŞLADI'

Mehmet Doğan ise ifadesinde soyunma odasının kapısını Cengiz Çelik’in kilitlediğini öne sürdü. Çelik’in kendisine verdiğini iddia ettiği, o günkü kurdan 1470 dolar borç parayı geri isteyip, eşine ve annesine küfrettiğini söyleyen Doğan, “Boğazıma sarılarak beni tehdit etmeye başladı. Bu sırada odada bulunan doktorlar araya girerek Çelik’i tutmaya çalıştı. Bu 10-15 dakika sürdü" diye konuştu.

İfadelerine başvurulan tanık doktorlardan biri, Cengiz Çelik’in Mehmet Doğan’a küfür ve hakaret ettiğini söylerken, odadan çıktığı için herhangi bir darp olayına şahit olmadığını söyledi. Diğer tanık doktor da “Herhangi bir şekilde şiddet ve hakaret içerikli söz duymadım ve buna tanık olmadım" dedi.

Haberin Devamı

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma sonrası sanık Mehmet Doğan hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Doğan'ın meslektaşı olan Cengiz Çelik'i 'Seni dövdürtürüm, seni bu hastaneden sürdürürüm' diyerek hakaret, küfür ve tehdit ettiği belirtilerek, "Doğan'ın müştekiyi darp ederek, vücudunda kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaraladığı, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği deliller kapsamında anlaşılmıştır" görüşüne yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Çekirge Devlet Hastanesi#Dr. Cengiz Çelik

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme