Son dakika haberi: İlber Ortaylı’nın mikrofonunu kim aldı? Anadolu Ajansı o iddiayı yalanladı

İddiaya göre Prof. Dr. İlber Ortaylı 13 Ekim 2019’da Aksaray Kitap Günleri Fuarı’ndaki söyleşisinde İstiklâl Savaşı için ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ şeklinde yorumlar yapan Kadir Mısıroğlu’nu eleştirdi. Ancak bu sırada söyleşiyi takip eden Anadolu Ajansı (AA) mikrofonu Ortaylı’nın önünden aldı. Bu iddianın basına yansıması üzerine AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Twitter’dan bir açıklama yaptı. Mutanoğlu mikrofonun AA muhabiri tarafından değil ses karışmasına yol açtığı için diğer muhabirlerin uyarısıyla güvenlik görevlisi tarafından alındığını yazarak şöyle dedi:

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

“Gerçek şu: AA muhabiri programı haberleştirmek için kamera arkasında. Tam o esnada salonun ses sistemini bozduğu gerekçesiyle mikrofonu birisi masadan alıyor. Peki kim bu? İddia edilen görüntüde sadece mikrofonu alan kişinin kolu görünüyor. Bakın programın başında aynı güvenlik görevlisi çok daha net olarak görülüyor. Salonda iki güvenlik görevlisi var. Güvenliklerin sağ omzunda mavi bir arma var. Mikrofonu alan sağdaki güvenlik görevlisi. Yani mikrofonumuz, frekans karışması sonucu hatibin sesini bozmaya neden olduğu yönündeki uyarılar sonrası güvenlik görevlisi tarafından masadan alınmış ve kenara konmuş. Program muhabirimiz tarafından sonuna kadar da izlenmiş.”