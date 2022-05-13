Ortaylı ‘sığınmacı’ sözlerine açıklık getirdi: Trollük yapıyorlar

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İLBER Ortaylı, tarım ve ziraat faaliyetlerinde istihdam edilen özellikle Afgan sığınmacılarla şehirlere yığılan sığınmacıların aynı kefeye konulamayacağının altını çizerek, Hürriyet’e şunları söyledi: “Herkes sözlerimi kendine göre cımbızlıyor. Ortalık trol dolu. Her iki programın tamamında neler söylediğim ortada. Önü belli arkası belli. Tarımda, ziraatte çalışan Afganlar veya diğer sığınmacılarla, şehirlere yığılan sığınmacılar bir tutulamaz. Belli ve önemli bir ihtiyacı karşılıyorlar. Yine söylüyorum gidin köylülere, çiftçilere sorun bakalım size ne diyecekler.

BİZE MAHSUS DEĞİL

Meyvesini toplatacak, ziraatini yapacak işgücüne ihtiyacı var ve bu işgücünü de bu insanlar karşılıyor. Bize mahsus bir şey de değil. Tabii bu işgücünün de rehabilite edilmesi lazım. Dengeli, ölçülü, planlı politikalar şart. Herkesi de aynı kefeye koyamazsınız. Artık bu trol mantığından çok yoruldum. Söylediklerimin bağlamına bakın. Cımbızlayıp anlam çıkarmak Türkiye’de her kesimin hastalığı haline geldi.”