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‘Ortaparmak’ gözaltısı

#Polis#Yabancı Uyruklu#Orta Parmak
‘Ortaparmak’ gözaltısı

İstanbul'da park halindeki bir polis aracının önünden geçerken ‘ortaparmak’ gösterip, görüntüleri TikTok hesaplarından paylaşan yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

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 Bu paylaşımlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan yabancı uyruklu kişileri belirlemek için çalışma yürüttü. Yabancı uyruklu 4 kişinin Pakistanlı olduğu ve olayın da İstanbul Başakşehir’de gerçekleştiği belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Ekipler adreslerini belirlediği 4 Pakistanlının yaşadığı adresleri bastı. Operasyonda, Pakistanlı K.M., M.S., A.Z. ve B.A. gözaltına alındı. Emniyet’te işlemleri tamamlanan 4 Pakistanlı sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Geçen günlerde de polis araçlarının önünde orta parmak göstererek uygunsuz davranışlarda bulunan bazı Pakistanlılar yakalanmış ve sınır dışı edilmişlerdi.

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#Polis#Yabancı Uyruklu#Orta Parmak

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