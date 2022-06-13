‘Ortaparmak’ gözaltısı

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Bu paylaşımlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan yabancı uyruklu kişileri belirlemek için çalışma yürüttü. Yabancı uyruklu 4 kişinin Pakistanlı olduğu ve olayın da İstanbul Başakşehir’de gerçekleştiği belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Ekipler adreslerini belirlediği 4 Pakistanlının yaşadığı adresleri bastı. Operasyonda, Pakistanlı K.M., M.S., A.Z. ve B.A. gözaltına alındı. Emniyet’te işlemleri tamamlanan 4 Pakistanlı sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Geçen günlerde de polis araçlarının önünde orta parmak göstererek uygunsuz davranışlarda bulunan bazı Pakistanlılar yakalanmış ve sınır dışı edilmişlerdi.