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Ortaokulda öğretmene darp! Öğrencinin babası ve ağabeyi gözaltında

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#Samsun#Öğretmen#Darp
Ortaokulda öğretmene darp Öğrencinin babası ve ağabeyi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 17:18

Samsun'da, ortaokul öğrencisi oğlu B.Ç.'ye (11), beden eğitimi öğretmeni M.A.'nın dün tokat attığını öne süren baba E.Ç. (43), diğer oğlu F.Ç. (17) ile bugün okula geldi. Okulda öğretmene tekme- tokat saldıran baba ve oğlu, gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. B.Ç. adlı öğrenci, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde beden eğitimi dersine giren öğretmen M.A.'nın kendisine tokat attığını öne sürüp, okul sonrası eve geldiğinde durumu ailesine anlattı. Bugün sabah saatlerinde okula diğer oğlu F.Ç. ile gelen baba E.Ç. ise bahçede karşılaştığı öğretmen M.A.'ya tekme ve tokat atıp saldırdı. Diğer öğretmen ve okul idarecilerinin araya girmesiyle baba ve oğlu, okuldan ayrıldı. Hastaneye giden öğretmen, darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine E.Ç. ve oğlu F.Ç. gözaltına alındı.

SENDİKADAN KINAMA

Eğitim Bir Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ve sendika üyeleri, okul önüne gelip, yaptıkları açıklamayla öğretmene yönelik şiddeti kınadı. Yıldız, konuşmasında, "Her şeyden önce sendikalı sendikasız hepimizin öğretmen olduğu hassasiyetinin altını çizmek için burada birlikteyiz. Bugünden tezi yok, bakanlığa sesleniyoruz; bir an önce eğitim çalışanlarına, öğretmenlerimize şiddete yönelik her türlü eylemi caydıracak yasal düzenlemeyi çıkarın" dedi.

Ortaokulda öğretmene darp Öğrencinin babası ve ağabeyi gözaltında

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'GÜVENLİK PERSONELİ ŞART'

Eğitim Bir Sen Çarşamba İlçe Başkanı Hasan Demir de "Bir velinin elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde okulu basması, darbetmesi ve sonrasında tehdit edici hakaretlerde bulunması kamusal alanlarda, okullarımızda güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermektedir. Tüm okullarımızda güvenlik personellerinin bulundurulması şart ve zaruridir" diye konuştu.

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#Samsun#Öğretmen#Darp

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