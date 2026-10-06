Ortaokul öğretmeni hakkında kadın velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu

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Olay 2 Ekim'de Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Y.H., birkaç öğrenci ismi sayarak bu çocukların kadın velileriyle görüşmek istediğini söyledi. Okula yakın bir kafede veliler ile bir araya gelen öğretmen Y.H.'nin, görüşme esnasında bir veliye sözlü olarak ‘severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' dediği, bir başka veliye ise ‘siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Olayın ardından okula giden veliler, yönetime dilekçe vererek öğretmenden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan bir veli, "Okulumuzda veli toplantısı yapılacaktı. Ben de yoğun bir sektörde çalıştığım için eşimle birlikte toplantıya katıldım. Tüm öğretmenlerimiz geldi, görüşmelerimizi yaptık ve yeni gelen öğretmenlerimizle de tanıştık. Bu esnada matematik öğretmenimiz toplantı esnasında içeri girdi ve sürekli kadınlara hitaben konuştu. Öğretmen, ‘Ben bayanlarla görüşmek istiyorum, bayanlar da benim telefon numaramı kaydetsin' diyerek beş altı tane çocuk ismi söyledi. Bu çocukların arasında benim oğlumun ismi de vardı. Toplantı bittikten sonra ben koridorda öğretmenle karşılaştım ve ‘Hocam, kısa bir süreniz varsa görüşebilir miyiz?' dedim. Bana parmağının ucuyla göğüs kafesime dokunarak, ‘Sizi istemiyorum, ben bayan istiyorum' dedi. Eşime bakarak gözünü açıp kapatarak bayanlarla görüşmek istediğini belirtti. Ben bunda ilk başta kötü bir niyet algılamadım. Kadın velilerimiz çocuklarla daha fazla zaman geçirdiği için durumu o şekilde yorumladım. Öğretmen, okulun hemen yukarısında bulunan bir kafede görüşme yapacağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.

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‘SENİN GİBİ KARIM OLSUN, 40 YIL BORCUM OLSUN' DEMİŞ

Eşinin öğretmenle toplantı yapmak için diğer kadın velilerle birlikte kafeye gittiğini söyleyen veli, "Tüm veliler öğretmen eşliğinde oturup çay ve kahve içmişler. Ardından matematik öğretmeni diğer velileri yan masaya almış. Eşim masada konuşurken ona, "Severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" şeklinde hitaplarda bulunmuş. Eşim bir şoka uğradığını söyledi. Bunu duyunca, ‘Öğretmenim, toplantıyı sonlandıralım' diyerek hemen kalktığını anlattı. Eşim masadan kalkınca diğer veliler masasına geçmiş ve eşim yaşananları onlara söylemiş. Diğer veliler ise ‘Siz yanlış anlamış olabilirsiniz' demişler. Eşim korku içinde okulun olduğu tarafa doğru yaklaşmış. Daha sonra diğer veliler de bu matematik öğretmenle görüştükten sonra bir panik içerisinde eşimin yanına gelmişler ve ‘Bizi de rahatsız etti' demişler. Diğer veliye, ‘siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' şeklinde sözler sarf etmiş" dedi.

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"DAHA ÖNCE DE TACİZ İDDİALARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM, ENDİŞELİYİZ"

Konuyla ilgili okul yönetimiyle görüştüğünü anlatan veli, "Bu öğretmenin daha önce Buca'da başka okulda müdürlük yaparken taciz şikayeti olduğunu öğrendim. Biz endişeliyiz. Toplantıda olan kadın velilerle okulumuza gelip şikayette bulunduk ve dilekçelerimizi verdik" cümlelerini aktardı.

Öte yandan, söz konusu iddialar üzerine Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.