Ortaokul öğrencisine okulda elektrik çarptı

#Bilecik#Ortaokul#Elektrik Çarpması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 12:36

Bilecik'te bir öğrenci, okulda uzatma kablosunu prize taktiği esnada elektrik çarpması sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim öğretim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda meydana geldi.

KABLOYU PRİZE TAKTIĞI ESANADA ELEKTRİK ÇARPTI

İddiaya göre; bir program hazırlıkları kapsamında B. B. Ç. (13) adlı öğrenci uzatma kabloyu prize taktığı esnada elektrik çarptı.

YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAKMADAN GEÇME!