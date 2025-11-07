Ortaokul öğrencisine okulda elektrik çarptı

Güncelleme Tarihi:
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim öğretim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda meydana geldi.
KABLOYU PRİZE TAKTIĞI ESANADA ELEKTRİK ÇARPTI
İddiaya göre; bir program hazırlıkları kapsamında B. B. Ç. (13) adlı öğrenci uzatma kabloyu prize taktığı esnada elektrik çarptı.
YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.