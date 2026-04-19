Ortaokul öğrencisi legoyla tasarladı: Müzede sergileniyor

Ortaokul öğrencisi olan 12 yaşındaki Batu Arslan Kantarcıoğlu'nun uzun yıllar boyunca inşa ettiği lego şehri, Ankara'da bulunan Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyarete açıldı. Bir şehirde bulunabilecek pek çok detayı barındıran sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

"YAKLAŞIK 6 YILDIR LEGO YAPIYORUM"

Küçük yaşlarda legoyla tanıştığını anlatan Kantarcıoğlu, "Legoya olan ilgim, annemle babamın düğününde Danimarkalı bir arkadaşlarının hediye ettiği setle başladı. Ailem bu seti ben doğana kadar saklamış. 3 yaşındayken babamla birlikte ilk kez yaptım. 6 yaşımda doğum günü hediyesi olarak bir lego geldi ve onu yaptıktan sonra bunun çok eğlenceli olduğunu fark ettim. Harçlıklarımla lego aldım, ailem de destek oldu. Yaklaşık 6 yıldır lego yapıyorum" diye konuştu.

"SERGİYİ HAZIRLARKEN ZAMAN ZAMAN OKULDAN ERKEN ÇIKMAM GEREKTİ"

Lego yapmanın eğitim hayatını olumsuz etkilemediğini söyleyen Kantarcıoğlu, "Genellikle okuldan sonra yapıyorum. Sadece bu sergiyi hazırlarken zaman zaman okuldan erken çıkmam gerekti" şeklinde konuştu.

"SAKIN PES ETMEYİN"

Yaşıtlarına pes etmemeleri gerektiğini açıklayan Kantarcıoğlu," Lego olmak zorunda değil ama bir şey yapıyorsanız sakın pes etmeyin ve devam edin, ve bütün opsiyonları göz önüne alın ve bunları kullanın" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE SALON ARADIK AMA İMKANLAR ZORLAYICIYDI"

Torununa maddi ve manevi tüm destekleri sağladıklarını belirten emekli öğretmen olan anneanne Hasibe Arslan, "Özel günlerde hediyemiz hep Lego oldu. Batu bu parçaları büyüttü, biriktirdi. Odasında sergilemeye başladı, oda artık yetmemeye başladı. Babasının iş yerinde bir masada sergilemeye devam etti. Bir gün orada gördüm ve çok etkilendim, gurur duydum. Çocukların psikolojisini bildiğim için bunun bir sergiye dönüşmesi gerektiğini söyledim. Önce salon aradık ama imkanlar zorlayıcıydı. Daha sonra Rahmi M. Koç Müzesi bize bu imkanı sağladı" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Torununun özgüvenini artırmak ve başka çocuklara rol model olmasını isteyen Arslan, "Üretkenliklerini ortaya çıkarmaları için bir vesile olmasını istiyorum. Batu özel bir okulda 6'ıncı sınıfta okuyor. Derslerinden geri kalmaması için elimizden geleni yaptık. Süreci derslerine göre planladık. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara ne verirsek onu alırlar. Ebeveynler olarak onları takip eder, ekran sürelerini sınırlar ve destek olursak geleceğimizi yetiştirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"BATU'NUN ÇALIŞKAN OLDUĞUNU ANLAYABİLİYORUZ"

Batu'nun arkadaşlarından Rüzgar Karadeniz de serginin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, "Lego aslında emek isteyen bir şey, bu yüzden Batu'nun da çalışkan bir öğrenci olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Batu aslında her zaman Lego'ya çok tutkuluydu, tabii ki koleksiyonlarını da görüyorduk ve çok şaşırıyorduk. Bu yüzden buraya gelince de ekstra kendine koleksiyonlar kattığı için ayrı bir şaşırdık" ifadelerini kullandı.