Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ortaokul öğrencisi kızların saç saça kavgası kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Kavga#Antalya#Öğrenci
Ortaokul öğrencisi kızların saç saça kavgası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 15:02

Antalya'da ortaokul öğrencisi kızlar, okul çıkışı saç saça kavga etti. Kızların birbirlerine tekme ve yumruk attığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Vali Saim Çotur Ortaokulu’nda öğrenim gören iki kız öğrenci grubu arasında dün akşam saatlerinde okul çıkışında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlar birbirlerinin saçlarını çekip, tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen öğrencileri ayırmak için sınıf arkadaşları büyük çaba harcadı.

Ortaokul öğrencisi kızların saç saça kavgası kamerada

Bazı erkek öğrenciler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir erkek öğrencinin "Hilal dayak diyor", "Irmak, Irmak" diye bağırdığı, bir başkanın ise "Çek bana da at" dediği kayıtlara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Antalya#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık