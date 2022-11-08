Ortaokul öğrencisi kızların saç saça kavgası kamerada

Haberin Devamı

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Vali Saim Çotur Ortaokulu’nda öğrenim gören iki kız öğrenci grubu arasında dün akşam saatlerinde okul çıkışında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlar birbirlerinin saçlarını çekip, tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen öğrencileri ayırmak için sınıf arkadaşları büyük çaba harcadı.

Bazı erkek öğrenciler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir erkek öğrencinin "Hilal dayak diyor", "Irmak, Irmak" diye bağırdığı, bir başkanın ise "Çek bana da at" dediği kayıtlara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.