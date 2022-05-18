Ortaöğretim (Lise) KPSS ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim

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ÖSYM tarafından organize edilen ve kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen sınavın 2022 etabı için başvuruları bekleyen adaylar, sınav tarihini de merak ediyor. İşte, KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgi...

BU YIL DÜZENLENECEK

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.

ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

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Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.