OrtaÃ¶ÄŸretim ders kitaplarÄ± dijitalde

Bir yÄ±l boyunca yapÄ±lan uygulamalar ve alÄ±nan geri bildirimler doÄŸrultusunda iÃ§erikler gÃ¼ncellendi ve yeniden dÃ¼zenlendi. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coÄŸrafya, TÃ¼rk dili ve edebiyatÄ±, felsefe ve Ä°ngilizce derslerine ait yeni kitaplar, 2025-2026 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸtu. AyrÄ±ca kitaplar dijital olarak tymm.meb.gov.tr adresinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.

Kitaplar, akademik geliÅŸimin yanÄ± sÄ±ra zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki geliÅŸme odaklanan bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l eÄŸitim yaklaÅŸÄ±mÄ±yla tasarlandÄ±. Kitaplarda bilgi, beceri ve deÄŸerler gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamla iliÅŸki olarak verilerek; bireysel ve grup Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, eÄŸitsel oyunlar, araÅŸtÄ±rma ve proje etkinlikleriyle Ã¶ÄŸrenme sÃ¼reÃ§leri zenginleÅŸtiriliyor. Yeni ders kitaplarÄ±yla birlikte Ã¶ÄŸrencilerin yardÄ±mcÄ± kaynak ihtiyacÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±larak, Ã¶ÄŸrenmenin sÄ±nÄ±f iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ± etkinliklerle desteklenmesi hedefleniyor.

