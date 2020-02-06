MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrtalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
GeriGündem Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Aydın - İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 9:30 sıralarında Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar ile İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık arasındaki rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve yolda henüz plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halinde olan bir başka araç daha kaza yapan araçlara çarptı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen yolda bazı yolcu ve sürücüler araçlarda sıkıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek kazada araçların içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Araçlardan çıkarılan yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek yaralılar Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle