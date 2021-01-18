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AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 22:47 | Son Güncelleme:

Ortalık savaş alanına döndü! Pazarcılar birbirine girdi

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Ortalık savaş alanına döndü! Pazarcılar birbirine girdi
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Konya'da kapalı pazar alanında henüz nedeni bilinmeyen sebep yüzünden esnaf birbirine girdi. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Hastaneye kaldırılan R.Ö'nün ise durumunun ağır olduğu bilgisi geldi.

Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle pazarcı esnafı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ö, M.B, Y.B ve G.N. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

Ortalık savaş alanına döndü Pazarcılar birbirine girdi

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