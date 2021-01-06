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Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA) - İHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Ortalık savaş alanına döndü! Mesaj atan genç kızı parkta tek başına yakalayınca...

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Bursa'da genç kızlar parkta kavga etti. Cep telefonuyla görüntülenen kavganın nedeninin bir kızın erkek arkadaşına atılan mesaj olduğu ortaya çıktı.

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  • Bursada genç kızların parkta kavgası
  • Bursada genç kızların parkta kavgası
  • Bursada genç kızların parkta kavgası
  • Bursada genç kızların parkta kavgası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı mahallesi, Teoman Özalp Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir kız, erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinirlenerek yanına iki arkadaşını da alarak mesaj attığı iddia edilen genç kızı parkta tek başına yakaladı.

İkili arasındaki tartışma yerini kavgaya bıraktı. 3 kız, diğer kızı tekme-tokat dövdü. Ortalık savaş alanına döndü.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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