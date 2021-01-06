Ortalık savaş alanına döndü! Mesaj atan genç kızı parkta tek başına yakalayınca...

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı mahallesi, Teoman Özalp Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir kız, erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinirlenerek yanına iki arkadaşını da alarak mesaj attığı iddia edilen genç kızı parkta tek başına yakaladı.

İkili arasındaki tartışma yerini kavgaya bıraktı. 3 kız, diğer kızı tekme-tokat dövdü. Ortalık savaş alanına döndü.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.