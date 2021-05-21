MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrtalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 20 tekne battı
GeriGündem Ortalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 20 tekne battı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-
Haber Giriş: 21.05.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Ortalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 20 tekne battı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı.

Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

Ortalık savaş alanına döndü Fırtına nedeniyle 20 tekne battı


Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. 

Ortalık savaş alanına döndü Fırtına nedeniyle 20 tekne battı

Trakyada aralıklarla şiddetini artıran sağanak etkili oluyor
Trakya'da aralıklarla şiddetini artıran sağanak etkili oluyor

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi