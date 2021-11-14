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Ortalık savaş alanına döndü

#Kavga#Esenyurt#Kamera

Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan silahlı ve satırlı kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş ettiği, ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada yaşananlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri kavganın sona ermesi için havaya 1 el ateş etti. Bir süre sonra kavganın yeniden büyümesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Taraflardan bir kişi elindeki silah ile 3 kez ateş etti ancak silahtan çıkan kurşunlar kimseye isabet etmedi. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı, taş, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Çok sayıda polisin geldiği olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tarafların birbirine attığı taşlar sonucu, sokak üzerindeki otomobillerde de hasar oluştuğu görüldü.

KAVGA ANLARI KAMERADA

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Öte yandan, ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokak üzerindeki çok sayıda kişinin birbirlerine saldırdığı ve taş attığı görülüyor. Silah seslerinin duyan vatandaşlar çevreye kaçışıyor.

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#Kavga#Esenyurt#Kamera

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