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Haber Giriş: 08.09.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Ortalık savaş alanına döndü; 3 kişi yaralandı

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Ortalık savaş alanına döndü; 3 kişi yaralandı
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Bodrum’da 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ise ortalık savsş alanına döndü.

Kaza, gece saatlerinde Bodrum -Turgutreis Karayolu Dereköy Kavşağı'nda meydana geldi. Arif Kaan A. 'nın kullandığı 06 BOR 832 plakalı otomobil, Dereköy Kavşağı'nda Mebruke Müge A.'nın yönetimindeki 34 ZG 4309 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mebruke Müge A. 'nın kullandığı otomobil, takla atarak ters dönerken diğer otomobil refüj üzerine çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile polis ekibi bahse konu yere sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2 otomobilde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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