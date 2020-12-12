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Haber Giriş: 12.12.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu

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Ortalık fena karıştı! Yumruklar havada uçuştu
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir kargo firmasının çalışanları ile vatandaşlar arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, "İki günde bir kavga, bıktım bunlardan" diyerek sitem etti.

Olay, Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan kargo firmasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü aracını kargo firmasının yakınına park etmek istedi.

Kargo çalışanları ise kendi araçlarının gelip gittiğini belirterek sürücüye engel olmaya çalıştı. Sürücü ise yolun onlara ait olmadığını belirtmesi üzerine iki taraf arasında tartışma başladı.

Ortalık fena karıştı Yumruklar havada uçuştu


Sürücüye diğer vatandaşlarında destek olmasıyla tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yumruk ve küfürlerin adeta havada uçuştuğu kavgada kargo firmasının olduğu binada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kavga, araya girenler tarafından engellenirken cep telefonuyla kayda alan vatandaş ise, “Ben bunları attıracağım buradan, bıktım. Ben şimdi polisi de arayacağım. İki günde bir kavga, bıktım bunlardan, bunların hepsi böyle” diyerek sitem etti.

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