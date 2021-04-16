Ortalık fena karıştı! Taş ve sopalar havada uçuştu

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezi Çatalkaya Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Akraba oldukları ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen iki grup, araçlarıyla sanayi sitesine geldi. Burada araçlarından inen, yaklaşık 10 kişi birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.



Kadınların da karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kavga anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ellerinde sopa ile bekleyen 5 kişi ile otomobilden inen diğer grubun birbirlerine saldırdığı görüldü. Kavga sırasında başına darbe alan bir kişinin yere yığıldığı, kadınların da kavgaya karıştığı ve iki grubun birbirini darbettiği anlar görüntüde yer aldı.

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