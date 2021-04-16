MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrtalık fena karıştı! Taş ve sopalar havada uçuştu
GeriGündem Ortalık fena karıştı! Taş ve sopalar havada uçuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Ortalık fena karıştı! Taş ve sopalar havada uçuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezi Çatalkaya Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Akraba oldukları ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen iki grup, araçlarıyla sanayi sitesine geldi. Burada araçlarından inen, yaklaşık 10 kişi birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kadınların da karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kavga anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ellerinde sopa ile bekleyen 5 kişi ile otomobilden inen diğer grubun birbirlerine saldırdığı görüldü. Kavga sırasında başına darbe alan bir kişinin yere yığıldığı, kadınların da kavgaya karıştığı ve iki grubun birbirini darbettiği anlar görüntüde yer aldı.

Başakşehir’deki komşu kavgasında kan aktı Akılalmaz neden...
Başakşehir’deki komşu kavgasında kan aktı! Akılalmaz neden...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi