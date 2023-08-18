Ortalık bir anda karıştı! Oto yıkamacıda bagaj kapağını sert kapattın kavgası

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Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Derya Gökçebaş otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi. Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı. Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi.

Dükkan sahibi Erdem Yıldız ile tartışan Gökçebaş akrabalarını aradı. Oto yıkamaya dükkanına gelen Aydın Gökçebaş ile oto yıkama dükkanı sahibi Erdem Yıldız kavga etmeye başladı. Silahını çeken Erdem yıldız havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Daha da öfkelen karabalık oto yıkama içinde bulunan ofis kısmına giren iş yeri sahibinin dışarı çıkması için saldırdı. Saldırı sırasında ofisin camları kırıldı. Ofis camlarını kıran Derya Gökçebaş’ın kolundan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi Erdem Yıldız, Derya Gökçebaş ve Aydın Gökçebaş’ı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Öte yandan Kavga görüntüleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.