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Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/DHA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Ortalık bir anda karıştı! Mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı...

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Ortalık bir anda karıştı! Mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı...
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Bursa'da kaçak yapımının yıkımı sırasında mahalleli, belediye ekipleri ve polise saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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  • Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı
  • Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı
  • Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı
  • Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşa edildiği belirlenen otopark ve oto yıkamacı olarak kullanılan iş yerinin yıkımı için mahalleye gitti. Ancak mahalleli, yıkım ekibine tepki gösterdi. Mahalleli ve belediye ekipleri arasında tartışma çıkınca, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalık Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Arbede sırasında N.T. gözaltına alındı.

Yaşanan gerginliğin ardından ikna edilen otopark sahipleri, kaçak yapıyı kendileri yıktı. Gerginlik bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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