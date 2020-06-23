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Haber Giriş: 23.06.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Ortalık bir anda karıştı! Çevik kuvvet müdahale etti...

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak bina yıkımında olaylar çıktı. Yıkıma direnen vatandaşlar taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Ekipler biber gazıyla öfkeli vatandaşlara müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Belediyesi'nin fen işleri ekipleri Değirmenönü Mahallesi'nde kaçak binaların yıkımını gerçekleştirmek için harekete geçti.

Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldiğinde kaçak bina sahipleri taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Çevik kuvvet biber gazı kullanarak şahıslara müdahale ederken, olay çıkartan kişiler gözaltına alındı.

Ortalık bir anda karıştı Çevik kuvvet müdahale etti...

Yıkım dozer tarafından gerçekleştirilirken, ilçede kaçak binalarla mücadelenin aralıksız süreceği bildirildi.

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