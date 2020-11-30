Ortalığı karıştıran sözler! CHP'li vekilin ‘ordu satıldı’ sözüne soruşturma

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, önceki akşam Habertürk TV’de katıldığı programda, ‘mandacılık’ konuşulurken “Cumhuriyet tarihinde devletin ordusu ilk kez Katar’a satılmış...” sözleri büyük tartışma çıkardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler nedeniyle dün TCK 301. maddede düzenlenen ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık, “Katıldığı bir TV programında ‘Türk ordusu satılmış’ diyen 27. dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır” diye açıklama yaptı. Başarır’a iktidardan da kınamalar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başarır’a Twitter’dan şu ifadelerle tepki gösterdi:

ÇELİK: ŞUURSUZ

“Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. ‘Türk Ordusu satılmış’ diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusu’na her türlü saygısızlığı mahkûm ediyoruz. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye’de, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz.

Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz. Kahraman Ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir.”

ALTUN: LANETLİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan, “Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur” dedi.

KALIN: ÇİRKİN BİR DİL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyada, “Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusu’na dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır” mesajını paylaştı. ANKARA

HULUSİ AKAR: HESABI HUKUKTA SORULACAKTIR

MİLLİ Savunma Bakanı Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine, CHP’li Başarır’ın sözlerine şu tepkiyi gösterdi: “Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.”

ŞENTOP: ORDUYA HAKARET EDEMEZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ordumuz, milletimizin gözbebeğidir. Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum” dedi.

MSB: GAYRİ MİLLİ DİLİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Başarır’ın sözlerine sert tepki vardı. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.”

BAŞARIR: BEN ORDUYU KORUDUM

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, tepkilere yanıt verirken “Söylediğim cümlelerin arkasındayım. Söylediklerim net. Mehmetçiği kastetmediğimi söyledim” dedi. Başarır Hürriyet’e şunları söyledi:

“Benim söylediğim şey o kadar net ki, ‘Satılmış ordu’ lafını kullanmadım. Tam aksine ‘Orduyu sattınız’ dedim. Tank Palet Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı değil mi? Bu ülkenin tankı, ordunun parçası değil mi? Bunun yüzde 49’unu hibe ettiniz. Ben bunları söyledim. Ne kadar ayıp, Cumhurbaşkanlığı gibi bir kurumun sözcüsü ‘satılmış ordu’ dediğimi söylüyor. Çirkin bir algı oluşturmak istiyorlar. Söylediğim söz net ve sözlerimin arkasındayım. Tank Palet Fabrikası’nı vermek, ordunun bir parçasını vermek demektir. CHP Grup Başkanvekilimiz ‘Tank Palet vatandır, vatan satılmaz’ demedi mi? Bunu herkes söyledi. Ben söyleyince mi suçlu oldum anlamıyorum.

GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK

Bütçe konuşmalarımdan dolayı takibe alıyorlardı, bunu bulabildiler. Ben Mehmetçik ile ilgili bunu söyleyebilir miyim? Askerin başına çuval geçirilirken, Genelkurmay Başkanı tutuklanırken, asker linç edilirken aklınız neredeydi. Ben ‘satılmış ordu’, ‘orduyu sattınız’ demiyorum. Tank Palet Fabrikasını satmak, vatana da, orduya da ihanettir. Ben burada ordumu koruyorum. Gündem değiştirmek için bu kadar acizleşmez bir iktidar. Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Parti Sözcüsü söylemediğim bir cümleyi, söylediğimi söylüyor.”

SÖZLERİNİ DÜZELTMİŞTİ

Başarır, Habertürk TV’de katıldığı programda da tartışmalara neden olan sözlerine şöyle açıklık getirmişti: “Bir kez daha söylüyorum, ordudan kastım Tank Palet Fabrikası’dır. Bir kez daha söylüyorum, buradan yanlış bir anlam çıkmasın. Ben Mehmetçiği, ordumuzu kastedebilir miyim? Bana göre bu ülkenin ordusunun en stratejik bir parçası. Bunu kastettim. Bunu anlamıyor musunuz? ‘Tank Palet Fabrikası, ordunun bir parçasıdır’ dedim ve ‘bunun yüzde 49’u, Katar’a satılmıştır’ dedim. Tank Palet Fabrikası ordunun bir parçasıdır, bunun yüzde 49’unu Katar’a satmak ihanettir, ordunun bu bölümünü satmak demektir’ diyorum. Kastım bu.” (Rifat BAŞARAN/ ANKARA)

CHP’DEN DESTEK

MAHİR Başarır’a CHP’lilerden de destek geldi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından “Katar’a peşkeş çekenler er ya da geç hesap verecek!” mesajını ve bu konuda yaptığı konuşmanın videosunu paylaşırken, diğer destek mesajlarından bazıları şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AKP’nin basın, siyaset ve sosyal medya trolleri Milletvekilimizin Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satılmasını eleştirmesini çarpıtıp linçe girişmişler. Bu ‘Yerli’ ve ‘Milli’ arkadaşlar vatana ihanete değil eleştirene karşılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Önce Katar’ı BMC’ye ortak ettiniz, sonra Tank Palet Fabrikasını BMC’ye verdiniz. Hem de ne için? 50 milyon dolar yatırım için.