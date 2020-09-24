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DHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 22:20 | Son Güncelleme:

Ortalığı karıştıran iddia! Duyan sokağa döküldü

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Ortalığı karıştıran iddia! Duyan sokağa döküldü
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, şehitler için hakim bir tepede bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi, polis ekiplerince yakalandı. Olayı duyan vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen kişi, polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, şehitler için hakim bir tepeye kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliyi kayalık alanda yakaladı. Polis ekipleri, şüpheliyi bulunduğu yerden indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şüpheliyi polis kontrolünde bulunduğu yerden indirdi. Bu sırada olayı duyarak toplanan kalabalık, şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Zırhlı araca bindirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Ortalığı karıştıran iddia Duyan sokağa döküldü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ortalığı karıştıran iddia Duyan sokağa döküldü

Ortalığı karıştıran iddia Duyan sokağa döküldü

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