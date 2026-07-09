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Ortalığı birbirine kattılar… Sokakta maganda dehşeti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir Konak#Silahlı Saldırı#Maganda Dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 20:33

İzmir'in Konak ilçesinde bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyen ve sokak ortasında tüfekle art arda ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Sokaktaki dehşet anları kameraya yansıdı.

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Olay, Konak ilçesi Üçyol Bayramyeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları değerlendirilen bir işletmeyi hedef alan grup, sokak ortasında adeta dehşet saçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde; ellerinde pompalı tüfek ve bıçaklar bulunan saldırganların sokak ortasında ilerlediği, tüfekleri doğrultarak art arda ateş açtığı anlar yer aldı. Sokaktaki büyük paniğe aldırış etmeyen saldırganların, eylemi gerçekleştirdikten sonra ellerindeki silahlarla birlikte koşarak olay yerinden kaçması da saniye saniye kameralara yansıdı.

Ortalığı birbirine kattılar… Sokakta maganda dehşeti

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ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

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Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan geniş çaplı çalışmalar kapsamında, sokak ortasında terör estiren şüphelilerin izi kısa sürede tespit edildi. M.Z. (55) ve B.K. (51) isimli şüpheliler suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı.

Ortalığı birbirine kattılar… Sokakta maganda dehşeti

 

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#İzmir Konak#Silahlı Saldırı#Maganda Dehşeti

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