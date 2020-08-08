MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrtalığı birbirine kattılar
GeriGündem Ortalığı birbirine kattılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat DELİKLİTAŞ - Oğuzcan YAZAR / DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ortalığı birbirine kattılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortalığı birbirine kattılar
Abone Olgoogle-news

Takside tartışan turist çift, birbirlerini darp etti. Olay yerine gelen polisler yaralanan adamı hastaneye götürmek isteyince sevgilisi, erkek arkadaşının gözaltına alındığını düşünüp polise direndi.

İstanbul Şişli’ye bağlı Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak’ta dün 10.00 sıralarında, Arap uyruklu olduğu öğrenilen turist çift bindikleri takside tartışmaya başladı. Çiftin tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Erkek turistin sevgilisini darp ettiğini gören taksici, sokak üzerinde durarak engel olmaya çalıştı. Sevgililerin kavgasını ayıramayan taksici, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, turist çiftin karşılıklı darp nedeniyle yaralı olduğunu görerek sağlık görevlilerine haber verdi.

Ortalığı birbirine kattılar

Erkek turistin polis tarafından ambulansa bindirilmesi sırasında sevgilisinin gözaltına alındığını zanneden kadın, polise direndi. Güçlükle ikna edilen kadın, hastaneye götürüldü.
Ortalığı birbirine kattılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle