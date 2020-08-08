Ortalığı birbirine kattılar

İstanbul Şişli’ye bağlı Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak’ta dün 10.00 sıralarında, Arap uyruklu olduğu öğrenilen turist çift bindikleri takside tartışmaya başladı. Çiftin tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Erkek turistin sevgilisini darp ettiğini gören taksici, sokak üzerinde durarak engel olmaya çalıştı. Sevgililerin kavgasını ayıramayan taksici, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, turist çiftin karşılıklı darp nedeniyle yaralı olduğunu görerek sağlık görevlilerine haber verdi.

Erkek turistin polis tarafından ambulansa bindirilmesi sırasında sevgilisinin gözaltına alındığını zanneden kadın, polise direndi. Güçlükle ikna edilen kadın, hastaneye götürüldü.