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Ortalığı birbirine kattı, karakolda beklediği odanın kapısını kırdı

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#İstanbul#Kağıthane#Çağlayan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 11:01

İstanbul Çağlayan’da bir bina girişindeki klimanın parçalarını çaldığı sırada suçüstü yakalanan hırsız, polisin yumrukla burnunu kırdı, ortalığı birbirine kattı, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen hırsız, işlemleri için kelepçeli şekilde bekletildiği odanın kapısına tekmeler atmaya başladı. Kapıyı tekmeyle yıkan hırsızlık zanlısı, polis ekipleri tarafından başka bir odaya götürüldü. İlginç anlar kameralara yansırken, suç makinesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çağlayan’da geçtiğimiz yıl yaşanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Bir hırsız, ilk olarak Doğan T.’nin evine çatıdan girerek evde bulunan değerli eşyalarla birlikte kardeşi Yağmur T.’nin kredi kartlarını çalıp kaçtı. Mağdur adamın şikayetçi olmasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, hırsızın emniyette çok sayıda kaydı bulunan Aydın S. olduğunu tespit etti.

Ortalığı birbirine kattı, karakolda beklediği odanın kapısını kırdı

EVİ SOYDU, KLİMA PARÇALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kağıthane polisi, kimlik bilgilerine ulaştığı hırsız Aydın S.’nin ikameti ve gidebileceği yerler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olaydan 1 hafta sonra saat 07.00 sıralarında hırsız Aydın S., bir bina girişindeki klimanın parçalarını çalmaya çalıştı.

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Ortalığı birbirine kattı, karakolda beklediği odanın kapısını kırdı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dikkati sayesinde hırsız Aydın S.’yi suçüstü yakaladı. Şahıs gözaltına alınacağı esnada direnerek polis memuru A.S.E.‘ye yumruk atıp burnunu kırdı. Polis ekiplerine direnen şahıs, ters kelepçelendikten sonra Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Ortalığı birbirine kattı, karakolda beklediği odanın kapısını kırdı

KARAKOLDA TAŞKINLIK ÇIKARTIP, ODANIN KAPISINI YIKTI

Polis ekipleri elleri kelepçeli olan hırsız Aydın S.’yi, işlemlerinin yapılması için içeride bulunan bir odaya alarak beklemeye aldı. Hırsız yalnız kalınca odanın kapısını tekmeler atarak yıkıp kaçmaya çalıştı.

Ortalığı birbirine kattı, karakolda beklediği odanın kapısını kırdı
Durumu fark eden polis ekipleri, yaşananlar karşısında sakinliğini koruyarak, hırsızı başka bir odaya aldı. Emniyette, “kamu kurumundan hırsızlık”, “görevli memuru yaralama”, “polise mukavemet”, “kamu malına zarar vermek” ve “evden hırsızlık” suçlarından adli işlem yapılan Aydın S. ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Aydın S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ortalığı birbirine kattı, karakolda beklediği odanın kapısını kırdı

HIRSIZIN SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI VE KAPIYI YIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Kağıthane’de yaşanan ilginç olay anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın klimayı çaldığı sırada yakalandığı ve daha sonra götürüldüğü karakolda kapıyı tekmeleyerek yıkıp kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Ortalığı birbirine kattı, karakolda beklediği odanın kapısını kırdı

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#İstanbul#Kağıthane#Çağlayan

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