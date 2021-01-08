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GeriGündem Ortalığı birbirine kattı! Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu... "Kurbanın olayım ağlama''
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Bülent TATOĞULLARI- Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Ortalığı birbirine kattı! Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu... "Kurbanın olayım ağlama''

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Ortalığı birbirine kattı! Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu... "Kurbanın olayım ağlama''
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Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan Mertcan Çolaki (20), kullandığı motosiklet bir otomobile çarpınca yakalandı. Ehliyetsiz sürücü Çolaki, gözyaşları içinde kalan kız arkadaşına, "Kurbanın olayım ağlama Esra" diye seslendi. Mertcan Çolaki'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı.

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  • Antalyada ortalığı birbirine kattı Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
  • Antalyada ortalığı birbirine kattı Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
  • Antalyada ortalığı birbirine kattı Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
  • Antalyada ortalığı birbirine kattı Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokakta meydana geldi. Polis, üzerinde Mertcan Çolaki ve kız arkadaşı Esra Toprak'ın bulunduğu 07 EH 613 motosikleti durdurmak istedi.

Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Mertcan Çolaki yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalama sırasında kırmızı ışıkta bekleyen 07 EV 868 plakalı otomobile arkadan çarpan motosiklet devrildi.

Ortalığı birbirine kattı Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu... Kurbanın olayım ağlama


Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen Mertcan Çolaki, bu sırada kaldırımda gözyaşı döken Esra Toprak'a, "Kurbanın olayım ağlama Esra" diye seslendi.

Mertcan Çolaki'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı.

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