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Ortaköy'de otelde sır ölüm! Ebru hayatını kaybetti, eşi gözaltında

#İstanbul#Ortaköy#Otel

İstanbul Ortaköy’de dün gece ünlü bir otelin 7. katından aşağı düşerek ağır yaralanan Ebru C. (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 hafta önce Almanya’dan yurda giriş yaptığı öğrenilen çiftin olaydan önce alkol aldıkları ve otelde birçok kez kavga ettiği ortaya çıktı. Olayda yüzünde tırnak izleri olan kadının eşi Özgür A. (35)  gözaltına alınırken, polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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Ortaköy’de dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın, ünlü bir otelin 7'nci katından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru C. hayatını kaybetti.

HEM DIŞARIDA HEM OTELDE KAVGA ETMİŞLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür A. gözaltına alındı. Polis, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştiklerini belirledi. Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol aldıkları öğrenilen çiftin, birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenildi.

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Kavga esnasında otel odasından çıkan kadının eşi tarafından kısa süreli sürüklemeyle tekrardan odaya alındığı ve kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edildi.

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLAN EŞİ GÖZALTINDA

Çiftin 20 yaşlarında da bir çocukları olduğu belirlenirken, yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi polis tarafından emniyete götürüldü. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Ortaköyde otelde sır ölüm Ebru hayatını kaybetti, eşi gözaltında

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#İstanbul#Ortaköy#Otel

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