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DHA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın çıktı

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Beşiktaş, Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatının çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kağıt ve atıkların yanmasıyla başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Beşiktaş, Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatının çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kağıt ve atıkların yanmasıyla başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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