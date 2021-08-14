DHA
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Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın çıktı
Beşiktaş, Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatının çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kağıt ve atıkların yanmasıyla başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Beşiktaş, Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatının çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kağıt ve atıkların yanmasıyla başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.