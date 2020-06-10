Ortaköy göçtü

İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de araç trafiğine kapalı olan Kumpirciler Çarşısı’nda önceki gece 23.00 sıralarında göçük meydana geldi. Olay sırasında kumpir almak isteyen bir kadın, işyerinin malzemeleriyle birlikte oluşan çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük sırasında bölgede bulunanlar tarafından çukurdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yaptığı araştırmada, bölgenin altındaki tarihi tonozun kemerinde oluşan göçükler nedeniyle çökmenin meydana geldiğini belirledi. Çökmenin ardından boşaltılan dükkanların yıkımına başlandı. Sokakta bulunan 16 dükkanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından altyapı ve zemin güçlendirme çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

‘ZARAR 300 BİN TL’NİN ÜZERİNDE’

Olay yerinde dükkânı bulunan Bülent Duman, “Virüs yüzünden zaten iş yapamadık, bir de böyle bir olay geldi üstüne. 300 bin TL’nin üzerinde bir zararımız var. Belediye başkanımız bize her türlü desteğini vereceğini söyledi” dedi.

10 AY ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

Geçen yıl 29 Eylül’de de yine Kumpirciler Çarşısı’nda çökme meydana gelmişti. Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan kanalda çökme oluştuğu, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklanmıştı. 10 ay sonra tekrar yaklaşık 10 metre arayla çökme meydana geldi.