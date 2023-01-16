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Ortaklık kanlı bitti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Cinayet
Ortaklık kanlı bitti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

İstanbul Fatih’te kafe işleten Yusuf L. (57) ve ortağı arasında dün 01.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken ortağı Yusuf L.’nin başına tabancayla ateş etti. Yusuf L. kanlar içinde yerde kalırken ortağı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yusuf L.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yusuf L.’yi öldüren ve daha sonra kaçan ortağını yakalamak için çalışma başlattı. 

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf L.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşananlar sonrası Yusuf L.’nin ölüm haberini alan çocukları ve yakınları olay yerine geldi. Ölüm haberini alan Yusuf L.’nin çocukları sinir krizi geçirdi.

 

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#İstanbul#Fatih#Cinayet

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