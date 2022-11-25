Ortaklık bitti kavga başladı! Zarar iddiaları Nihat Doğan'la Sevim Alan'ı karşı karşıya getirdi

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Geçtiğimiz aylarda Ataköy'de bir güzellik merkezi devralan ünlü türkücü Nihat Doğan marka sahibi Sevim Alan ile karşı karşıya geldi. Kanal D'ye konuşan taraflar zarar etme iddialarıyla birbirini suçladı.

Güzellik merkezine tam tamına 5 milyon TL harcayan ünlü türkücü zarar ettiğinden dolayı, dükkanı yok pahasına başkasına devretmişti. İkili zarar konusunda birbirini suçlarken marka sahibi Alan, Nihat Doğan için "6 milyon TL bir zararımız var ve bunlar Nihat Doğan'ın fatura ve fiş kesmemesinden kaynaklanıyor. Sosyal medyadan bize karşı tehditkâr söylemleri var bunun için tedbir kararları istedik" açıklamasını yaptı.