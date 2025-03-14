Ortaklarımızdan şüphemiz yok ama...

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, özetle şunları söyledi:



“(İmralı süreci) Bana göre, Suriye merkezi yönetimiyle yapılan anlaşmada da bir kazanım elde ettiler. Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden, abdestinden şüphemiz yok ama terör örgütüne, uzantılarına, küresel güçlere güvenmiyoruz. Geçen gün 3 gençle tanıştım, DEM partili olduklarını söylediler. Süreci nasıl bulduklarını sordum, ‘Biz yine aldatılıyoruz, bize yine bir şey verilmeyecek’ dediler. Ne istediklerini sordum, ‘Ana dilde eğitim, resmi dil, kimliğimizin tanınmasını, Anayasa’da yer almak istiyoruz’ dediler. Ben de bir adım daha ileri gittiğinizde ayrı bir devlet isteyeceksiniz dedim. Bunların en altındaki bile bunları istiyor. Hiçbir şeyi gizlemenin örtmenin bir anlamı yok. Biz durduğumuz yerdeyiz. Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilir.”