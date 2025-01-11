Ortak sınavda sorular sızdı mı: Yüksek notlar şüphe yarattı

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2024-2025 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem 2’nci ortak yazılı sınavları; İstanbul ili genelinde 6, 7 ve 10’uncu sınıf öğrencileri için 6- 9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Bazı liselerin öğretmenleri için ilk şüphe; 10’uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini görmeleri ve bazı öğrencilerin beklenenden yüksek not almasıyla başladı. Şüpheler okulun başarılı öğrencilerinin durumdan rahatsız olması ve şikâyetlerini dile getirmesiyle daha da arttı.

CEVAP ANAHTARLARI CEP TELEFONLARINDA

Cep telefonlarında yapılan incelemelerde soruların ve cevap anahtarlarının öğrencilerin eline sınavdan önce geçtiğine yönelik iddialar güçlendi. Biyoloji cevap anahtarlarının ‘çok kez iletildiği’ mesajlaşmalarda; “Biz sınavdan önce kağıtları bulduk, fulledim”, “Matematiği de çözebilirim tanıdıklar var” yazıldığı görüldü. Görüşünü aldığımız bazı alan öğretmenleri şunları söyledi:

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“Yüksek not almasını beklemediğimiz öğrencilerin kusursuz kâğıt teslim ettiğini gördüğümüzde kendi aramızda bu durumu değerlendirmeye aldık. Bazı başarılı öğrencilerimiz de bir adaletsizlikle karşılaştıklarını, soruların önceden WhatsApp ve Telegram gruplarında dolaştığını söylemeye başladı. Branş öğretmenlerinden cep telefonlarını toplayıp incelemeye alanlar oldu. Bazı öğrenci telefonlarında soruların ve cevap anahtarlarının dolaştığına ilişkin tespitlerde bulunuldu. Bu sene sorular ve cevap anahtarları okullara sınavdan iki saat önce geldi. Ne olduysa o arada olduğunu düşünüyoruz. Soruları dağıttığımızda yanıtlar pek çok öğrencide önceden vardı.”

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşlarımız saha taraması ve araştırması yapıyor. Soruların sızdırılmasına ilişkin kesin tespitlerin ardından müfettiş görevlendirilir. Öğrenci mi yaptı yoksa başka bir görevli mi yaptı önce bunun tespit edilmesi lazım. Fiili işleyene göre cezai durum değişir. Araştırmalarımızın sonuçlanmasından sonra gerekiyorsa inceleme başlatılacak.”

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UZMANLAR NE DEDİ: TELEGRAM ŞEBEKELERİ

Bilişim Uzmanı Osman Demircan:

“Adı çok bilinen, genellikle de doğru soruları verdiklerini iddia ederek çok fazla öğrenci tarafından takip edilen Telegram grupları var. Ağırlıklı olarak kendilerini çevrim içi sınavlarda gösteriyorlar. Yüz yüze yapılan sınavlarda sorular öğrencilerin önüne pek çok aşamadan geçerek geliyor. Sorulara ulaşmak için sistemde bir açık bulmak, süreci delmek için çabaladıklarını düşünmek mantıksız olmaz.”

GÜVENLİK SAĞLANMALI

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Dr. Ömer Kutlu:

“Bu sınavların soruları bir merkezde hazırlanıyor ve okullara gönderiliyor. Kişisel düşünceme göre böyle bir sistem suiistimale açıktır. Soruların hazırlık aşamasından öğrencinin önüne gelene kadar geçen sürece dikkat etmek gerekir. Hazırlandığı ortamdan da sızabilir, gittiği yerden ya da saklandığı ortamdan da sızabilir. Bu sınavların YKS ve LGS merkezi sınavlarında olduğu gibi yüksek güvenlik önlemleriyle yapılması gerekir.”