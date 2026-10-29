Ortak miras rotası

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Rota, ziyaretçileri ortak tarih ve kültür mirası etrafında buluşturuyor. Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nın yer aldığı alanda, Türk dünyasının kültürel birikimini yansıtan eserler ve simgesel yapılar sergileniyor.

Rotadaki minyatür eserler arasında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı gibi Türkiye’nin önemli kültürel miras örnekleri bulunuyor. Orhun Yazıtları’nın örnekleri de ziyaretçilerin görebileceği eserler arasında yer alıyor.

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Türk Devletleri Teşkilatı Obası ise Türk dünyasının ortak kültürel bağlarını yansıtıyor. Obada 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve

6 ülkenin çadırı bulunuyor.