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Ortak miras rotası

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Mirası#Türk Dünyası#Medeniyetler Parkı
Ortak miras rotası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 07:00

BEŞTEPE Millet Ormanı’nda oluşturulan Türk Dünyası Kültür Rotası da zirve öncesinde dikkat çekiyor.

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Rota, ziyaretçileri ortak tarih ve kültür mirası etrafında buluşturuyor. Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nın yer aldığı alanda, Türk dünyasının kültürel birikimini yansıtan eserler ve simgesel yapılar sergileniyor.

Ortak miras rotası

Rotadaki minyatür eserler arasında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı gibi Türkiye’nin önemli kültürel miras örnekleri bulunuyor. Orhun Yazıtları’nın örnekleri de ziyaretçilerin görebileceği eserler arasında yer alıyor.

Ortak miras rotası

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Türk Devletleri Teşkilatı Obası ise Türk dünyasının ortak kültürel bağlarını yansıtıyor. Obada 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve
6 ülkenin çadırı bulunuyor.

Ortak miras rotası

Ortak miras rotası

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#Kültür Mirası#Türk Dünyası#Medeniyetler Parkı

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