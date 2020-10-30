Ortak gelecek Cumhuriyet

Anıtkabir’deki Cumhuriyet Bayramı törenlerine koronavirüs önlemleri damgasını vurdu. Töreni izleyen sınırlı sayıdaki asker ve vatandaş ateş ölçümü yapılarak Anıtkabir’e alındı. Tören, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının sosyal mesafeli ve maskeli şekilde Aslanlı Yol’un başında yerini almasının ardından başladı.

‘DİK DUR, EĞİLME’ SLOGANI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanını, mozoleye girişi ve çıkışı sırasında vatandaşların alkışlaması dikkat çekti. Erdoğan, kendisine “Dik dur eğilme” sloganı atan vatandaşları el sallayarak selamladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu mesajı yazdı:

SALDIRILAR GÜÇLENDİRİYOR

“Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 97’nci yıldönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatıalinizi Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyet’i ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye, bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından 29 Ekim tebriklerini kabul etmek için TBMM Başkanı Şentop’la birlikte Beştepe’ye geçti. Tokalaşma olmadan sosyal mesafeli ve maskeli şekilde yapılan Cumhurbaşkanlığı’ndaki törene Kılıçdaroğlu ve Akşener katılmadı.

AYAKÜSTÜ SOHBET



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladığı sırada dışarıda bekledi. Erdoğan, tören bitiminde kurmaylarıyla bekleyen Bahçeli’nin yanına giderek sohbet etti.

AKŞENER ERKEN AYRILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Misak-ı Milli Kulesi’ne geçmeden Anıtkabir’den ayrılması dikkat çekti.

‘İSTİKLAL MÜCADELESİ BİTMEZ’

Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi’nin açılışında konuşan Erdoğan, Türk milletinin istiklal mücadelesinin vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıktığı sürece bitmeyeceğini söyleyerek, “En büyük gücümüz tarihi mirasımızdır. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir” dedi.

ERDOĞAN KAHRAMANLARIN YAKINLARIYLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti. Beştepe’de basına kapalı gerçekleşen kabule Fethi Okyar (Fethi Okyar’ın torunu), Emine Gürsoy Naskali (Celal Bayar torunu), Ayşe Baturay (İsmail Hakkı Altunbezer’in torunu), Selma Argon (Mehmet Akif Ersoy’un torunu), Ömer Sayar (Halide Edip Adıvar’ın torunu), Fatma Nur Çakmak (Fevzi Çakmak’ın kardeşinin torunu), Feyzullah Aldırma ve Figen Aldırma (Atatürk’ün dayısının torunu) katıldı.