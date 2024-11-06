Ortağını öldürüp ormana atmış

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Bunun üzerine ağabeyi, Sultangazi’deki karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ataş’ı en son gören kişilerle görüşme gerçekleştirdi. İş ortağı Sedat Tektaş (23) verdiği ilk ifadesinde, “19 Ekim günü işyerindeydik. Öğlen birlikte dışarı çıktık ve Arnavutköy ilçe merkezine gittik. Orada aracımdan indi ve bir daha görmedim” diye konuştu.

Ekipler, ifadeleri kamera görüntüleriyle teyit etmeye çalıştı. Onlarca kameradan yüzlerce saatlik kayıt izlendikten sonra, Recep Ataş’ın işyerinden ortağı Sedat Tektaş ile ayrıldığı ve Arnavutköy Balaban köyüne beraber gittikleri ancak Tektaş’ın yalnız döndüğü belirlendi. Tektaş, 30 Ekim günü operasyonla gözaltına alındı. Ancak ekipler henüz Recep Ataş’ın cesedine ulaşamamıştı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddeden Sedat Tektaş, kamera görüntüleri gösterilince cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

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Recep Ataş

‘SİLAHLA VURDUM’

Tektaş’ın ifadesinde, “Kendisinden 145 bin lira borç aldım. Bu borç yüzünden beni sürekli sıkıştırıp aileme söylemekle tehdit ediyordu. Olay günü bu meseleyi konuşmak üzere ormana gittik. Orada kendisini silahla vurdum. Cesedin ve silahın yerini gösterebilirim” dediği öğrenildi.

İtiraf üzerine ormanda yapılan çalışmalarda Recep Ataş’ın cesedi, başından tek kurşunla vurulmuş ve üzerine ağaç dalları yığılmış halde bulundu. Sedat Tektaş ise Gaziosmanpaşa nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.